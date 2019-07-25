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Пуски ракет КНДР являются прямым ответом Пхеньяна на намеченные на август учения США и Южной Кореи - Слуцкий

Ракетные пуски КНДР являются прямым ответом на планы США и Южной Кореи провести совместные военные учения в августе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ситуацию вокруг КНДР нельзя расценивать как нормализовавшуюся. Произведенные пуски ракет являются прямым ответом Пхеньяна на намеченные на август военные учения США и Южной Кореи", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Он отметил, что ни Вашингтон, ни Сеул не стали отказываться от своих планов, несмотря на переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Игра "военными мускулами" ведет лишь к повышению градуса напряженности в регионе", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что всем сторонам следует сохранять спокойствие и не провоцировать возможное обострение на фоне наметившихся позитивных тенденций в корейском урегулировании. Именно об этом российская сторона намерена говорить по всем линиям и контактам межпарламентского взаимодействия, сказал Слуцкий.

Как сообщило ранее южнокорейское военное командование, Северная Корея провела пуск двух неопознанных объектов с восточного побережья.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи КНДР "выпустило один неопознанный снаряд в 5:34 (23:34 мск), а другой в 5:57 (23:57 мск) из районов города Вонсана в Восточное море (Японское море - ИФ), и они пролетели около 430 километров".

В свою очередь, телеканал CNN после информации о первом пуске сообщил со ссылкой на первоначальные оценки американских военных, что речь, скорее всего, идет о ракете малой дальности. Аналогичные выводы, по данным японских СМИ, сделали военные эксперты в Японии.

Похожие испытания КНДР провела в мае 2019 года, напоминает телеканал. Речь тогда шла именно о таких ракетах, и их испытание не было воспринято как нарушение резолюций СБ ООН.

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Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, СЛУЦКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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