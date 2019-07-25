Трамп выступил перед студентами на фоне двуглавого орла с клюшками в лапах

Во время выступления президента США Дональда Трампа на одном из мероприятий на экране за президентом появилась видоизмененная президентская печать с двуглавым орлом, сжимающим в когтях клюшки для гольфа, сообщает газета The Washington Post.
Инцидент произошел на студенческом саммите некоммерческой консервативной организации Turning Point USA во вторник. Мероприятие прошло в отеле Marriott Marquis в Вашингтоне. После 12-минутного видео, рассказывающего о пути Трампа к президентскому креслу, на экране высветилось имя президента, и он взошел на сцену.
В этот момент на экране справа от Трампа высветилось изображение, похожее на президентскую печать. Традиционно на американской государственной эмблеме изображен белоголовый орлан, повернувший голову вправо. В его лапах - оливковая ветвь, символ стремления к миру, и стрелы, символизирующие готовность к войне.
На изображении, появившемся на мероприятии Turning Point USA у орла две головы, развернутые в разные стороны, как на государственном гербе России. Вместо стрел орел держит клюшки для гольфа, а вместо оливковой ветви - купюры.
Вероятно, клюшки для гольфа стали отсылкой к увлечению Трампа этим видом спорта, а схожий с российским орел - отсылкой к тому, что Трампа обвиняют в связях с Россией, отмечает газета.
Посередине фона была изображена настоящая президентская печать, как и на кафедре, за которой Трамп выступал около 80 минут.
В Белом доме газете посоветовали обратиться с вопросами об этом изображении в Turning Point USA. В организации заявили, что не знают, откуда взялась измененная печать и как она попала на экран. Представитель организации назвал произошедшее ошибкой, которую, вероятно, допустила команда, занимавшаяся аудиовизуальным сопровождением мероприятия. По его словам, эта команда состояла из сотрудников Turning Point USA и работников гостиницы, где прошло мероприятие.
Организация пытается выяснить, кто именно ответственен за произошедшее, рассказал пресс-секретарь.
В гостинице Marriott Marquis газете рассказали, что не предоставляют для мероприятий изображения или видео, а занимаются лишь предоставлением аппаратурой, например, проекторов и телевизоров.
Бывший сотрудник Белого дома Ричард Пэинтер рассказал газете, что администрации президента обычно заблаговременно известно, какие именно изображения и видео появляются на мероприятиях, в которых участвует президент.
Алиев утвердил Протокол к Рамочной Конвенции «По защите морской среды Каспийского моря»
Конвенцию о правовом статусе Каспия решено представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму - постановление правительства РФ
Азербайджан с осени отменяет визовый режим для граждан Турции – Чавушоглу
ЕЦБ не стал менять основные параметры ДКП, может снизить ставку в дальнейшем
Американское посольство в Тбилиси обеспокоено обвинениями в адрес основателей крупнейшего банка Грузии
Anglo American намерена выкупить акции на $1 млрд, увеличит дивиденды
Космический грузовик "Прогресс МС-12" отправлен на общую сборку с ракетой-носителем
Спасатели МЧС Азербайджана нашли тела двух из трех человек, утонувших накануне в Каспийском море
Во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору