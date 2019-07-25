Трамп выступил перед студентами на фоне двуглавого орла с клюшками в лапах

Во время выступления президента США Дональда Трампа на одном из мероприятий на экране за президентом появилась видоизмененная президентская печать с двуглавым орлом, сжимающим в когтях клюшки для гольфа, сообщает газета The Washington Post.

Инцидент произошел на студенческом саммите некоммерческой консервативной организации Turning Point USA во вторник. Мероприятие прошло в отеле Marriott Marquis в Вашингтоне. После 12-минутного видео, рассказывающего о пути Трампа к президентскому креслу, на экране высветилось имя президента, и он взошел на сцену.

В этот момент на экране справа от Трампа высветилось изображение, похожее на президентскую печать. Традиционно на американской государственной эмблеме изображен белоголовый орлан, повернувший голову вправо. В его лапах - оливковая ветвь, символ стремления к миру, и стрелы, символизирующие готовность к войне.

На изображении, появившемся на мероприятии Turning Point USA у орла две головы, развернутые в разные стороны, как на государственном гербе России. Вместо стрел орел держит клюшки для гольфа, а вместо оливковой ветви - купюры.

Вероятно, клюшки для гольфа стали отсылкой к увлечению Трампа этим видом спорта, а схожий с российским орел - отсылкой к тому, что Трампа обвиняют в связях с Россией, отмечает газета.

Посередине фона была изображена настоящая президентская печать, как и на кафедре, за которой Трамп выступал около 80 минут.

В Белом доме газете посоветовали обратиться с вопросами об этом изображении в Turning Point USA. В организации заявили, что не знают, откуда взялась измененная печать и как она попала на экран. Представитель организации назвал произошедшее ошибкой, которую, вероятно, допустила команда, занимавшаяся аудиовизуальным сопровождением мероприятия. По его словам, эта команда состояла из сотрудников Turning Point USA и работников гостиницы, где прошло мероприятие.

Организация пытается выяснить, кто именно ответственен за произошедшее, рассказал пресс-секретарь.

В гостинице Marriott Marquis газете рассказали, что не предоставляют для мероприятий изображения или видео, а занимаются лишь предоставлением аппаратурой, например, проекторов и телевизоров.

Бывший сотрудник Белого дома Ричард Пэинтер рассказал газете, что администрации президента обычно заблаговременно известно, какие именно изображения и видео появляются на мероприятиях, в которых участвует президент.