Президент Туниса скончался в возрасте 92 лет

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался на 93-м году жизни, сообщают французские СМИ со ссылкой на канцелярию главы государства.
Ранее сообщалось, что Эс-Себси отправлен в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем.
По сообщениям местных СМИ, Беджи Каида Эс-Себси трижды госпитализировали за последний месяц. В июне также появлялись сообщения о том, что президент скончался. Однако позже в канцелярии президента это информацию опровергли.
Эс-Себси занимал пост президента Туниса с конца 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.
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