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Регион 25.07.2019 17:37

В Анкаре заявляют о завершении первого этапа поставок российских С-400 и о подготовке ко второму

Турецкие военные сообщили, что завершен первый этап поставок из РФ систем ПВО С-400, сообщает телеканал TRT.

По его информации, в настоящее время уже идет планирование второго этапа поставок.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С400, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]