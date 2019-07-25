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СНГ 25.07.2019 17:50

Зеленский встретился с будущими депутатами парламента Украины от партии "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Внеочередные выборы в парламент Украины прошли 21 июля. По предварительным данным, на них с большим преимуществом лидирует партия "Слуга народа".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники встречи, на ней присутствовали практически все будущие депутаты от "Слуги народа", избранные, как по партийному списку, так и по мажоритарным округам.

В частности, кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Данил Гетьманцев сообщил, что обсуждались общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде.

"Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он (Зеленский - ИФ) говорил", - сказал Гетьманцев агентству "Интерфакс-Украина" после встречи.

"Если пересказать, о чем был разговор. Мы говорили о том, как мы встретились... о том, почему встретились. Он говорил, собственно говоря. Мы сидели, слушали, но согласились с ним. Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции и свои действия будем от этого отталкивать", - рассказал будущий парламентарий.

Кроме того, несколько участников встречи сообщили, что на мероприятии присутствовал и.о.главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДЕПУТАТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]