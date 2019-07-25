Грузовой корабль "Прогресс МС-12", который 31 июля доставит на Международную космическую станцию (МКС) научное оборудование, топливо и продукты питания, отправлен на общую сборку с ракетой-носителем "Союз-2.1а" на космодроме Байконур, сообщает ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"25 июля состоялась транспортировка головного блока с ТГК "Прогресс МС-12" в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей сборки с ракетой "Союз-2.1а", - говорится в сообщении, размещенном на сайте РКК.

Корабль должен доставить на борт МКС 1,2 тонны сухих грузов, а также почти тонну топлива в баках, 420 литров воды, сжатый газ, продукты питания, одежду и медикаменты для членов экипажа.