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Наука и образование 25.07.2019 18:23

Космический грузовик "Прогресс МС-12" отправлен на общую сборку с ракетой-носителем

Грузовой корабль "Прогресс МС-12", который 31 июля доставит на Международную космическую станцию (МКС) научное оборудование, топливо и продукты питания, отправлен на общую сборку с ракетой-носителем "Союз-2.1а" на космодроме Байконур, сообщает ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"25 июля состоялась транспортировка головного блока с ТГК "Прогресс МС-12" в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей сборки с ракетой "Союз-2.1а", - говорится в сообщении, размещенном на сайте РКК.

Корабль должен доставить на борт МКС 1,2 тонны сухих грузов, а также почти тонну топлива в баках, 420 литров воды, сжатый газ, продукты питания, одежду и медикаменты для членов экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, КОРАБЛЬ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]