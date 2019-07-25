Конвенцию о правовом статусе Каспия решено представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму - постановление правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в г.Актау 12 августа 2018 года", - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Конвенция уже ратифицирована Казахстаном, Туркменистаном и Азербайджаном.

Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции прошла в Баку 19-20 февраля.