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Дальнее зарубежье 25.07.2019 19:31

Париж, Лондон и Берлин не будут наращивать присутствие в Персидском заливе - министр обороны Франции

Франция, Великобритания и Германия планируют координировать действия своих сил в Персидском заливе и обмениваться развединформацией по ситуации, заявила глава французского военного ведомства Флоранс Парли.

"Мы обсуждаем ситуацию с Германией и Великобританией. Речь идет не о наращивании сил (в Персидском заливе - ИФ), а о координации между ними и обмене информацией", - сказала Парли в интервью газете "Эст Репюбликен", поясняя заявления главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Накануне Ле Дриан указал, что Франция обсуждает с европейцами "миссию по наблюдению за морской безопасностью в Персидском заливе".

По словам Парли, стремления Парижа, Лондона и Берлина направлены на то, чтобы обеспечить безопасность морской навигации в Персидском заливе и возможность получать независимую оценку относительно ситуации.

"Наши действия не должны преследовать никакую другую цель, кроме как снижения нынешней напряженности и защиты наших интересов", - указала министр обороны Франции.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранцы опровергли слова Трампа.

А в конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ИРАН, ЗАЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]