Истребителем МиГ-29, потерпевшим крушение над Каспием, управлял полковник-лейтенант ВВС Азербайджана - Минобороны

Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант (подполковник) Рашад Атакишиев, заявил пресс-секретарь Минобороны Вагиф Даргяхлы.

«За штурвалом истребителя сидел опытнейший пилот полковник-лейтенант Рашад Атакишиев. Он служит (в ВВС –ИФ) более 20 лет и является одним из профессиональных пилотов»,- сказал Даргяхлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Между тем местные СМИ отмечают, что Атакишиев является зятем экс-госсоветника, политолога Габиля Гусейнли. Эту информацию подтвердил сам Гусейнли.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

О судьбе пилота ничего не известно.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

аз

Ф.Исазаде