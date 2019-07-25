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Культура 25.07.2019 23:14

Картина Дмитрия Мамулии "Преступный человек" вошла в конкурс "Горизонты" Венецианского кинофестиваля

Фильм "Преступный человек" российского режиссера Дмитрия Мамулии примет участие в конкурсе "Горизонты" 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, сообщил в четверг во время пресс-конференции директор смотра Альберто Барбера.

Фильм рассказывает историю об инженере Джордже Месхе, который становится случайным свидетелем убийства известного вратаря. Событие полностью меняет его жизнь - теперь главным для Джорджа становится выяснение обстоятельств этого преступления.

Фильм снят совместно Россией и Грузией. Главные роли сыграли Гиорги Петриашвили, Наталья Джугели и Мадона Чачхиани.

Дмитрий Мамулия - российский кинорежиссёр, сценарист, теоретик литературы и кино, автор поэтических и философских текстов. Художественный руководитель Московской школы нового кино. Широкую известность получил после выхода в свет фильма "Другое небо".

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, КИНОФЕСТИВАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]