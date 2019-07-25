Фильм "Преступный человек" российского режиссера Дмитрия Мамулии примет участие в конкурсе "Горизонты" 76-го Международного Венецианского кинофестиваля, сообщил в четверг во время пресс-конференции директор смотра Альберто Барбера.

Фильм рассказывает историю об инженере Джордже Месхе, который становится случайным свидетелем убийства известного вратаря. Событие полностью меняет его жизнь - теперь главным для Джорджа становится выяснение обстоятельств этого преступления.

Фильм снят совместно Россией и Грузией. Главные роли сыграли Гиорги Петриашвили, Наталья Джугели и Мадона Чачхиани.

Дмитрий Мамулия - российский кинорежиссёр, сценарист, теоретик литературы и кино, автор поэтических и философских текстов. Художественный руководитель Московской школы нового кино. Широкую известность получил после выхода в свет фильма "Другое небо".