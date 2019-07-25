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Транспорт и связь 25.07.2019 15:15

В Азербайджане в I полугодии выдано более 20 тыс. сертификатов электронной подписи

В Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года выдано 20,376 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранса, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«В январе-июне 2019 года юридическим и физическим лицам (предпринимателям) выдано 4,458 тыс. сертификатов «е-подпись», гражданам – 2,402 тыс., сотрудникам госорганов – 13,484 тыс., нерезидентам - 32», - отметили в министерстве.

По состоянию на 1 июля 2019 года общее число выданных до сих пор в Азербайджане сертификатов электронной подписи составило 187,314 тыс. При этом, 104,802 тыс. из них выдано работникам госструктур, 46,034 тыс. - юридическим и физическим лицам (предпринимателям), гражданам - 36,478 тыс.

За I-ое полугодие 2019 года общее число проведенных операций аутентификации и электронной подписи составило 10 млн 675,293 тыс., в том числе госструктурами - 8 млн 992,379 тыс., юридическими и физическими лицами – 1 млн 645,574 тыс., гражданами – 37,34 тыс.

Во II-ом квартале 2019 года проведено 3 млн 973,472 тыс. операций аутентификации и электронной подписи, в том числе госструктурами - 3 млн 507,322 тыс., юридическими и физическими лицами – 453,93 тыс., гражданами – 12,22 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОДПИСЬ, ЭЛЕКТРОННАЯ, СЕРТИФИКАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]