В Азербайджане в I полугодии выдано более 20 тыс. сертификатов электронной подписи

В Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года выдано 20,376 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранса, связи и высоких технологий (МТСВТ).
«В январе-июне 2019 года юридическим и физическим лицам (предпринимателям) выдано 4,458 тыс. сертификатов «е-подпись», гражданам – 2,402 тыс., сотрудникам госорганов – 13,484 тыс., нерезидентам - 32», - отметили в министерстве.
По состоянию на 1 июля 2019 года общее число выданных до сих пор в Азербайджане сертификатов электронной подписи составило 187,314 тыс. При этом, 104,802 тыс. из них выдано работникам госструктур, 46,034 тыс. - юридическим и физическим лицам (предпринимателям), гражданам - 36,478 тыс.
За I-ое полугодие 2019 года общее число проведенных операций аутентификации и электронной подписи составило 10 млн 675,293 тыс., в том числе госструктурами - 8 млн 992,379 тыс., юридическими и физическими лицами – 1 млн 645,574 тыс., гражданами – 37,34 тыс.
Во II-ом квартале 2019 года проведено 3 млн 973,472 тыс. операций аутентификации и электронной подписи, в том числе госструктурами - 3 млн 507,322 тыс., юридическими и физическими лицами – 453,93 тыс., гражданами – 12,22 тыс.
Н.Аббасова
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