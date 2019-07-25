Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8929 RUR   0.0269 GBR   2.1207 TRY   0.2977

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.88 -0.89 Brent 63.18 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.07.2019 15:48

И.о. гендиректора МАГАТЭ стал бывший представитель Румынии при этой организации

Бывший представитель Румынии при МАГАТЭ, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ назначен исполняющим обязанности гендиректора организации, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет Управляющих МАГАТЭ назначил К.Феруцэ и.о. Гендиректора. К.Феруцэ был ближайшим помощником покойного Ю.Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений. Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать", - написал Ульянов в "Твиттере".

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни в минувший понедельник.

Предполагается, что процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАГАТЭ, РУКОВОДИТЕЛЬ, ОБЯЗАННОСТИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]