И.о. гендиректора МАГАТЭ стал бывший представитель Румынии при этой организации

Бывший представитель Румынии при МАГАТЭ, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ назначен исполняющим обязанности гендиректора организации, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет Управляющих МАГАТЭ назначил К.Феруцэ и.о. Гендиректора. К.Феруцэ был ближайшим помощником покойного Ю.Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений. Он будет работать в качестве и.о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать", - написал Ульянов в "Твиттере".

Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни в минувший понедельник.

Предполагается, что процесс избрания нового гендиректора займет не менее полугода.