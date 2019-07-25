Активы страхового рынка Азербайджана в I квартале 2019г выросли на 16,4%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний – ИФ) по итогам I-го квартала 2019 года составили 1 млрд 229 млн 828,2 тыс. манатов, что на 16,4% больше показателя на конец 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 397,748 млн манатов (32,3% активов) аккумулировано на банковских счетах, 344,633 млн манатов (28%) – в долгосрочных финансовых активах, 179,465 млн манатов (14,6%) – в дебиторской задолженности, остальное – в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало апреля 2019 года составил 349,201 млн манатов, что на 4,5% больше показателя на конец 2018 года.

Страховые резервы сектора составили 652,358 млн манатов (рост на 24,6%), нераспределенная прибыль – 127,703 млн манатов (спад на 1,7%).

На 1 апреля 2019 года в страховом секторе страны зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, 22 страховая компания, 1 – перестраховочная и 11 – брокерских.

В январе-марте средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 тыс. 304,2 манат, что на 4,6% меньше, чем на конец 2018 года.

А.Мамедов