ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 7,6 млн манатов на строительство автодороги в Агджабединском районе.

Автомобильная дорога Бойат-Билайан-Хаджилар-Гараханлы соединяет 4 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 5 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде