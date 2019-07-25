ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 7,6 млн манатов на строительство автодороги в Агджабединском районе.
Автомобильная дорога Бойат-Билайан-Хаджилар-Гараханлы соединяет 4 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 5 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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