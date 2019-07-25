Китай разрешил ряду компаний беспошлинный импорт из США хлопка, кукурузы, сорго и свинины - СМИ

Правительство Китая одобрило импорт рядом компаний хлопка, кукурузы, сорго и свинины из США, освободив эти закупки от действующих пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, текстильным фабрикам разрешено закупить в общей сложности до 50 тыс. тонн американского хлопка без необходимости оплаты 25%-ной импортной пошлины.

Накануне агентство сообщало, что Пекин "дал зеленый свет" пяти компаниям на импорт из США соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн. Введение квоты на беспошлинную закупку соя-бобов является жестом доброй воли со стороны Китая в рамках подготовки к возобновлению торговых переговоров со Штатами, отмечают источники. По их словам, размер квоты может быть увеличен в случае, если в торговых переговорах с Вашингтоном будет достигнут прогресс.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник, как ожидается, прибудут в Китай для возобновления торговых переговоров с делегацией КНР, прерванных в мае.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в ходе пресс-конференции в Пекине в четверг, что китайские компании готовы покупать сельскохозяйственную продукцию США в соответствии с внутренним спросом и делают закупки в соответствии с собственными решениями.

Прямой связи между закупками сельхозтоваров и возобновлением торговых переговоров с США нет, отметил он.

Несмотря на действие 25%-ной пошлины, Китай приобрел в мае 64 тыс. тонн американского хлопка, свидетельствуют таможенные данные.

Тем временем, импорт кукурузы, сорго и свинины из США существенно снизился с начала торгового спора. Так, в апреле 2018 года Китай закупил в Штатах более 620 тыс. тонн сорго, а в этом году импорт упал почти до нуля.