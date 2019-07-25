Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I квартале 2019г превысила 35 млн манатов

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании – ИФ) в первом квартале 2019 года составила 35,735 млн манатов, что на 74,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Доходы страхового сектора в январе-марте выросли по сравнению с первым кварталом 2018 года на 9,8% - до 185,835 млн манатов. При этом страховые взносы выросли на 6,1% - до 238,292 млн манатов, чистые страховые резервы сократились на 77,046 млн манатов.

Инвестиционные доходы составили 13,682 млн манатов (рост на 2,2%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 1,693 млн манатов (спад на 27%).

Расходы страхового сектора сократились на 0,04% - до 146,588 млн манатов. Страховые выплаты составили 47,25 млн манатов (спад на 24,7%), выплаты на перестрахование – 50,287 млн манатов (рост на 30,7%), расходы на ведение дела – 40,174 млн манатов (рост на 2,9%).

В первом квартале 2019 года страховой сектор выплатил налога на прибыль на сумму 3,512 млн манатов, что на 61,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

На 1 апреля 2019 года в страховом секторе страны зарегистрировано 34 юридических лица, из которых 33 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, 22 страховая компания, 1 – перестраховочная и 11 – брокерских.

А.Мамедов