BakuBus направит более 3,2 млн манатов на закупку запчастей для автобусов Iveco

ООО «BakuBus» заплатит более 3,2 млн манатов за покупку запчастей для автобусов марки «Iveco», находящихся на балансе общества.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт BakuBus подписал с бакинским представительством турецкой компании Karatas Tarimcilik Sanayi ve Ticaret Anonum Sirketi.

Стоимость контракта составляет 3 млн 214 тыс. 43,5 маната.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасова