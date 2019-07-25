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СНГ 25.07.2019 20:43

Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМС Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и готовят ходатайство в суд о его аресте, сообщает в четверг пресс-центр СБУ.

"По факту блокирования танкером Neyma Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ под процессуальным руководством Военной прокуратуры было начато и проводится досудебное расследование... 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил (Одесская область - ИФ) под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер Neyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - сообщают в украинской спецслужбе.

Следствие установило, что российские владельцы после инцидента в Керченском проливе изменили название танкера Neyma на Nika Spirit".

"Сейчас группа следователей СБУ, военные прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончила санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов с судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве. Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", - проинформировали в СБУ.

По данным открытых источников, нефтеналивной танкер Neyma с припиской в Таганроге, построенный в конце 1989 года, принадлежит ООО "Волго-Донское судовое агентство" (ВДСА). По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания находится в процессе ликвидации. Владельцем 100% доли компании является Олег Закутнев. Конкурсным управляющим значится Андрей Медведев. По данным СМИ, учредитель ВДСА Закутнев в конце 2017 года был приговорен к 7 годам заключения за нанесение предприятию 545 млн руб. убытков и его преднамеренное банкротство. За соучастие в преступлении на 2 года также был осужден бывший руководитель фирмы Александр Филиппов.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]