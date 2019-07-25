В ЕС не намерены пересматривать с Джонсоном соглашение по Brexit, в том числе - по ирландской границе

В ЕС не согласны работать с новым премьером Великобритании Борисом Джонсоном над пересмотром соглашения по Brexit, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы следили за выступлением нового премьер-министра Бориса Джонсона. Я не хочу комментировать все, что он сказал, но, конечно, могу вам напомнить позицию Европейского союза, которая остается неизменной: мы поддерживаем наше соглашение, оно лучшее, которое мы могли бы заключить. Мы готовы внести дополнительные элементы в политическую декларацию. Но мы не будем возвращаться к переговорам по соглашению о выходе", - сказала он на брифинге, комментируя заявление Джонсона о том, что он добьется лучшего соглашения с ЕС и отменит предлагаемый Евросоюзом страховочный план для ирландской границы - "бэкстоп".

Андреева добавила, что в случае Brexit без сделки речь будет идти "о значительных потрясениях для граждан и, наверняка, для предприятий (...), которые окажутся ощутимо более выраженными в Соединенном Королевстве, чем в 27 государствах-членах".

По ее словам, "тем больше причин подумать об упорядоченном выходе в интересах всех и каждого".

Она также уточнила, что порядок выхода государства ЕС из союза определен европейским законодательством, в том числе для случая выхода без соглашения, и в Брюсселе ожидают, что Великобритания будет уважать свои обязательства относительно взносов в бюджет ЕС.

Пресс-секретарь сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Джонсон договорились встретиться в ближайшее время, но она не может пока назвать сроки, когда это произойдет.

"И что касается вопроса "бэкстоп", по нему тоже наша позиция не изменилась. Мы надеемся, что Соединенное Королевство будет соблюдать свои обязательства и в том, что касается границ", - отметила Андреева.

Джонсон ранее выступил за изменения плана по ирландской границе. Соглашение с ЕС по Brexit, которое разработала его предшественница на посту премьера Тереза Мэй, он назвал неудачным.

"Соглашение о выходе из ЕС, договоренность о котором достигла моя предшественница, было трижды отклонено этой палатой. Его условия неприемлемы для этого парламента и этой страны. Ни одна страна, ценящая свою независимость...не могла бы согласиться на сделку, которая лишает нас экономической независимости и самоуправления, как это происходит при "страховочном плане"", - заявил Джонсон.

"Путь к сделке идет через уничтожение "страховочного плана"", - добавил Джонсон.

Джонсон заметил, что, со своей стороны, Великобритания готова к тому, чтобы договорится с ЕС об альтернативном плане. Джонсон заметил, что он не принимает мнения о том, что проблему с Ирландией можно решить, только оставив всю Великобританию или ее часть в едином рынке или таможенном союзе с ЕС.

"Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС.