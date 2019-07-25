Фильмы Полански, Филлипса и Содерберга поборются за награды Венецианского кинофестиваля

В основную конкурсную программу 76-го Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина, среди которых историческая драма Романа Полански, триллер про злодея из комиксов от Тодда Филлипса, а также новые работы Стивена Содерберга и Хирокадзу Корээда, об этом сообщил во время пресс-конференции директор смотра Альберто Барбера.
Режиссер Роман Полански представит на кинофестивале историческую драму "Дело Дрейфуса" ("J`accuse"). Сюжет фильма основан на истории Альфреда Дрейфуса, безвинно осуждённого за шпионаж. Многолетний судебный процесс над ним оказал значительное влияние на судьбу Франции и всей Европы конца XIX - начала XX веков. Полански - обладатель премии "Оскар" за лучшую режиссуру, "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля за фильм "Пианист", обладатель "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля за картину "Тупик" и "Серебряного медведя" за картину "Отвращение".
Тодд Филлипс, наиболее известный по фильмам "Мальчишник в Вегасе" (обладатель "Золотого глобуса" как лучший фильм), представит на киносмотре криминальный триллер "Джокер". Сюжет фильма представляет из себя историю происхождения суперзлодея Джокера и никак не связан с другими фильмами по комиксам DC.
Стивен Содерберг привезет в Венецию картину "Прачечная", сюжет которой расскажет о группе журналистов, занимающимися расследованием Панамских документов. В фильме снялись Мерил Стрип, Гэри Олдмен, Антонио Бандерас и другие. Содерберг - американский кинорежиссёр, лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Независимый дух" за фильм "Секс, ложь и видео", премии "Оскар" за лучшую режиссуру фильма "Траффик".
Режиссер Хирокадзу Корээда представит картину "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях. Фильм будет открывать кинофестиваль в этом году. Сюжет рассказывает о пожилой французской актрисе по имени Катрин, которую до сих пор окружает море поклонников. Когда она публикует мемуары, ее дочь Лумир возвращается из Нью-Йорка в Париж с мужем и маленьким ребенком. Воссоединение между матерью и дочерью быстро превращается в конфронтацию. Корээда - японский режиссер, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля за картину "Магазинные воришки".
Россию на кинофестивале представят фильм "Преступный человек" режиссера Дмитрия Мамулии, который примет участие в конкурсе "Горизонты", а также фильм Василия Шукшина "Калина красная", которая вошла в программу "Венецианская классика".
Закроет кинофестиваль картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Сожженная оранжевая ересь" с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом в главных ролях.
76-й Международный Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.
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