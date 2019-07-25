Порошенко приехал на допрос в украинское бюро расследований

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.