Порошенко приехал на допрос в украинское бюро расследований

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований (ГБР).
"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.
Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.
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