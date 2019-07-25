Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание в связи с крушением истребителя МиГ-29 над Каспием

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание в связи с крушением истребителя МиГ-29 ВВС страны над Каспием.

«Министр обороны побывал в оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета», - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Было проведено служебное совещание под руководством министра. «Гасанов дал соответствующее указание в связи с продолжением взаимодействия с другими государственными структурами», - подчеркивает оборонное ведомство.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

В настоящее время ведутся поиски самолета и пилота.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова создана комиссия, которая приступила к расследованию причин авиакатастрофы.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

Ф.Исазаде