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Экология 25.07.2019 17:06

Во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды

Метеорологи в нескольких европейских странах сообщили, что зафиксировали в четверг рекордно высокую температуру воздуха.

Так, в Германии установлен температурный рекорд в 40,5 градуса по Цельсию.

"Рекорд зафиксирован в Гайленкирхене (ИФ - город на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия)", - сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель метеорологической службы DWD.

В настоящее время в регионах по всей стране наблюдается небывалая жара, температура воздуха в Гамбурге, где обычно даже летом прохладно и ветрено, составляет 35 градусов Цельсия, температура в Берлине - 33 градуса Цельсия.

Национальный температурный рекорд зафиксирован и в Нидерландах. Столбик термометров в этой стране поднялся до 41,7 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

В Бельгии в четверг установилась самая жаркая погода с 1833 года, когда начали проводить метеонаблюдения. Температура поднялась до 40,2 градуса по Цельсию. Предыдущим рекордом считался показатель в 39,9 градуса по Цельсию.

Аномально высокая температура зафиксирована и во французской столице. В Париже воздух прогрелся до самого высокого за всю историю наблюдений показателя для этого города.

"Абсолютный рекорд максимально высокой температуры в Париже побит", - говорится в сообщении французских метеорологических служб в Twitter.

В нем указывается, что столбик термометра в четверг поднялся до 40,6 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд составлял 40,4 градуса по Цельсию, он был зафиксирован в июле 1947 года. При этом синоптики указывают, что температура воздуха продолжает расти.

Власти Франции объявили о наивысшем уровне опасности из-за жары в Парижском регионе и 19 других департаментах. По словам министра здравоохранения Франции Аньесы Бюзен, жара затронет около 20 млн человек.

Ранее на этой неделе в городе Бордо зафиксировали рекордно высокую для этого города температуру. Воздух прогрелся до 41,2 градуса по Цельсию.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОГОДА, РЕКОРДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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