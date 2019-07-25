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Финансы 25.07.2019 17:21

СК Xalq Sigorta увеличила уставный капитал на 27,2%

Азербайджанская страховая компания "Xalq Sigorta" увеличила уставный капитал на 27,2% - до 58 млн 750,5 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно данным на сайте компании, на 31 декабря 2018 года уставный капитал Xalq Sigorta был равен 46 млн 187,5 тыс. манатов.

Таким образом, увеличение уставного капитала осуществлено в первом полугодии 2019 года.

«Xalq Sigorta» действует на страховом рынке Азербайджана с апреля 2006 года и входит в число 15 ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТРАХОВЩИК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]