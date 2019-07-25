СК Xalq Sigorta увеличила уставный капитал на 27,2%

Азербайджанская страховая компания "Xalq Sigorta" увеличила уставный капитал на 27,2% - до 58 млн 750,5 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно данным на сайте компании, на 31 декабря 2018 года уставный капитал Xalq Sigorta был равен 46 млн 187,5 тыс. манатов.

Таким образом, увеличение уставного капитала осуществлено в первом полугодии 2019 года.

«Xalq Sigorta» действует на страховом рынке Азербайджана с апреля 2006 года и входит в число 15 ведущих страховщиков по объему собираемых премий. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

А.Азизов