SIF выдал в четверг предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района льготных кредитов на 831 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 55 млн манатов, сообщает министерство экономики.

«В целом, 592 предпринимателя на реализацию проектов общей стоимостью 197,6 млн манатов получили льготных кредитов на сумму 55 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть свыше 2,2 тыс. рабочих мест», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщили, что SIF в четверг выдал 24 предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района льготные кредиты на общую сумму 831 тыс. манатов. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов в сферах животноводства, земледелия, производства хлеба, заготовки зерна и производства муки.

В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Гянджа-Газахского экономического района выдано льготных кредитов на общую сумму 276,9 млн манатов на реализацию свыше 7 тыс. проектов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.

Н.Аббасова