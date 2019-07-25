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Происшествия 25.07.2019 17:48

Спасатели МЧС Азербайджана нашли тела двух из трех человек, утонувших накануне в Каспийском море

Поисково-спасательная группа Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана извлекла из вод Каспия тела двух из трех утопленников, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фарид Бабаев (1990 г.р), Фариз Алыкишиев (1993 г.р.) и Шахрияр Наджафов (1992 г.р.) утонули 24 июля в Нефчалинском районе на неконтролируемом пляже Каспийского моря. Поисково-спасательная группа нашла и передала в соответствующие структуры тела Бабаева и Алыкишиева. Ведутся поиски тела Наджафова», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МЧС, УТОПЛЕННИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]