Спасатели МЧС Азербайджана нашли тела двух из трех человек, утонувших накануне в Каспийском море

Поисково-спасательная группа Госслужбы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана извлекла из вод Каспия тела двух из трех утопленников, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фарид Бабаев (1990 г.р), Фариз Алыкишиев (1993 г.р.) и Шахрияр Наджафов (1992 г.р.) утонули 24 июля в Нефчалинском районе на неконтролируемом пляже Каспийского моря. Поисково-спасательная группа нашла и передала в соответствующие структуры тела Бабаева и Алыкишиева. Ведутся поиски тела Наджафова», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ведомства.

Ф.Исазаде