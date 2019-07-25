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Дальнее зарубежье 25.07.2019 21:16

Испанию ждут повторные парламентские выборы

Депутаты парламента Испании в четверг отказались утвердить лидера испанских социалистов Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает испанское телевидение.

Против его кандидатуры выступили 156 депутатов, в то время как поддержали 124. Воздержались 66 депутатов, при том, что все депутаты от партии "Подемос", с которыми намеревались блокироваться социалисты полным составом также воздержались от участия в голосовании.

Санчес уже во второй раз на этой неделе не смог заручиться поддержкой более 50% членов парламента.

Первый тур голосования состоялся 23 июля. "За" Санчеса проголосовали 124 человека, против - 170, а 52 воздержались.

Теперь Испанию ждут повторные парламентские выборы. Ожидается, что они могут состояться 10 ноября 2019 года.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]