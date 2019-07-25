Депутаты парламента Испании в четверг отказались утвердить лидера испанских социалистов Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает испанское телевидение.
Против его кандидатуры выступили 156 депутатов, в то время как поддержали 124. Воздержались 66 депутатов, при том, что все депутаты от партии "Подемос", с которыми намеревались блокироваться социалисты полным составом также воздержались от участия в голосовании.
Санчес уже во второй раз на этой неделе не смог заручиться поддержкой более 50% членов парламента.
Первый тур голосования состоялся 23 июля. "За" Санчеса проголосовали 124 человека, против - 170, а 52 воздержались.
Теперь Испанию ждут повторные парламентские выборы. Ожидается, что они могут состояться 10 ноября 2019 года.
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