Депутаты парламента Испании в четверг отказались утвердить лидера испанских социалистов Педро Санчеса премьер-министром страны, сообщает испанское телевидение.

Против его кандидатуры выступили 156 депутатов, в то время как поддержали 124. Воздержались 66 депутатов, при том, что все депутаты от партии "Подемос", с которыми намеревались блокироваться социалисты полным составом также воздержались от участия в голосовании.

Санчес уже во второй раз на этой неделе не смог заручиться поддержкой более 50% членов парламента.

Первый тур голосования состоялся 23 июля. "За" Санчеса проголосовали 124 человека, против - 170, а 52 воздержались.

Теперь Испанию ждут повторные парламентские выборы. Ожидается, что они могут состояться 10 ноября 2019 года.