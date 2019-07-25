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ТЭК 25.07.2019 21:30

Сроки выборов нового главы МАГАТЭ могут быть сокращены - постпред РФ

Интенсивные консультации о сроках избрания нового генерального директора МАГАТЭ предстоят в ближайшие дни, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Как правило, выборы занимают около года. Но из-за безвременной кончины г-на Амано этот процесс должен быть ускорен", - написал высокопоставленный российский дипломат в четверг в Твиттере.

О смерти Юкии Амано, возглавлявшего МАГАТЭ с 2009 года, секретариат агентства сообщил в минувший понедельник.

В четверг в Вене состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой бывший представитель Румынии при МАГАТЭ, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ был назначен исполняющим обязанности гендиректора организации.

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Тэги: МАГАТЭ, РУКОВОДСТВО, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]