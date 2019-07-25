Сроки выборов нового главы МАГАТЭ могут быть сокращены - постпред РФ

Интенсивные консультации о сроках избрания нового генерального директора МАГАТЭ предстоят в ближайшие дни, сообщил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Как правило, выборы занимают около года. Но из-за безвременной кончины г-на Амано этот процесс должен быть ускорен", - написал высокопоставленный российский дипломат в четверг в Твиттере.
О смерти Юкии Амано, возглавлявшего МАГАТЭ с 2009 года, секретариат агентства сообщил в минувший понедельник.
В четверг в Вене состоялась специальная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, на которой бывший представитель Румынии при МАГАТЭ, руководитель бюро гендиректора агентства по вопросам координации Корнел Феруцэ был назначен исполняющим обязанности гендиректора организации.
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