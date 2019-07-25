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Бизнес и законодательство 25.07.2019 17:56

Азербайджанская Foriella начала экспорт мебели в США

Компания Foriella, являющаяся резидентом Балаханинского промышленного парка, начала экспорт мебели в США, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики Азербайджана.

"Компания уже экспортировала первую партию мебели, в количестве 3 тыс. комплектов", отметили в министерстве.

В министерстве сообщили, что Foriella специализируется на производстве мебельной продукции, а также производстве других видов продукции из утилизированных отходов, ее инвестиции в создание предприятия составили 4 млн манатов.

БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов. Территория парка составляет 8,3 гектара.

В настоящее время в промпарке имеется 17 резидентов, из которых 8 осуществляют деятельность. Их инвестиции в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, МЕБЕЛЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]