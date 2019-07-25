Азербайджанская Foriella начала экспорт мебели в США

Компания Foriella, являющаяся резидентом Балаханинского промышленного парка, начала экспорт мебели в США, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики Азербайджана.
"Компания уже экспортировала первую партию мебели, в количестве 3 тыс. комплектов", отметили в министерстве.
В министерстве сообщили, что Foriella специализируется на производстве мебельной продукции, а также производстве других видов продукции из утилизированных отходов, ее инвестиции в создание предприятия составили 4 млн манатов.
БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов. Территория парка составляет 8,3 гектара.
В настоящее время в промпарке имеется 17 резидентов, из которых 8 осуществляют деятельность. Их инвестиции в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов.
А.Мамедов
Алиев утвердил Протокол к Рамочной Конвенции «По защите морской среды Каспийского моря»
Конвенцию о правовом статусе Каспия решено представить президенту для внесения на ратификацию в Госдуму - постановление правительства РФ
Азербайджан с осени отменяет визовый режим для граждан Турции – Чавушоглу
Космический грузовик "Прогресс МС-12" отправлен на общую сборку с ракетой-носителем
Спасатели МЧС Азербайджана нашли тела двух из трех человек, утонувших накануне в Каспийском море
Во Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах побиты температурные рекорды
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
В ЕС не намерены пересматривать с Джонсоном соглашение по Brexit, в том числе - по ирландской границе
Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте
Китай разрешил ряду компаний беспошлинный импорт из США хлопка, кукурузы, сорго и свинины - СМИ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору