Азербайджанская Foriella начала экспорт мебели в США

Компания Foriella, являющаяся резидентом Балаханинского промышленного парка, начала экспорт мебели в США, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики Азербайджана.

"Компания уже экспортировала первую партию мебели, в количестве 3 тыс. комплектов", отметили в министерстве.

В министерстве сообщили, что Foriella специализируется на производстве мебельной продукции, а также производстве других видов продукции из утилизированных отходов, ее инвестиции в создание предприятия составили 4 млн манатов.

БПП создан согласно указу президента Азербайджан Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года и основан 19 декабря 2012 года при непосредственном участии президента с целью создания благоприятных условий для потенциальных инвесторов, заинтересованных в сфере вторичного производства, тем самым развития в стране зеленого бизнеса и переработки бытовых отходов. Территория парка составляет 8,3 гектара.

В настоящее время в промпарке имеется 17 резидентов, из которых 8 осуществляют деятельность. Их инвестиции в проекты оцениваются в 41,5 млн манатов.

А.Мамедов