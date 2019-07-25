Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Протокол к Рамочной Конвенции «По защите морской среды Каспийского моря» об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном сайте президента Азербайджана.

Протокол был подписан 20 июня в Москве.

Ф.Исазаде