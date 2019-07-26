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Помпео готов отправиться в Тегеран для общения с иранским народом

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что хотел бы отправиться в Тегеран, чтобы рассказать народу Ирана правду о внешней политике США.

"Конечно, если есть необходимость, с радостью поеду туда", - сказал Помпео в интервью Bloomberg Television.

"Я хотел бы получить шанс поехать, не заниматься пропагандой, а говорить правду иранскому народу о том, что именно их руководство сделало и как оно навредило Ирану", - отметил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что хотел бы пообщаться с иранцами так, как глава МИД Ирана Джавад Зариф с американской общественностью во время своих поездок в ООН в Нью-Йорке.

По его мнению, Зариф не определяет политику страны, за этим стоит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

"В конце концов, этим движет аятолла. Он будет принимать окончательное решение здесь", - отметил Помпео.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана, при этом продолжают звучать угрозы дальнейшего усиления санкционного режима в отношении Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что открыт для переговоров с Ираном о новой сделке, которая укрепит ограничения на ядерную программу Ирана.

Но Тегеран настаивает на том, что переговоры невозможны до тех пор, пока остаются американские санкции.

Тем временем напряженность в Персидском заливе продолжает расти.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе Трамп заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе. Иранцы опровергли слова Трампа.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган - после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Тэги: США, ИРАН, ПОМПЕО


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