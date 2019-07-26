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США настроены на переговоры с КНДР, несмотря на запуски - Помпео

Соединенные Штаты все еще хотят вести переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации, даже несмотря на то, что Пхеньян произвел в четверг запуск двух ракет малой дальности.

"Мы по-прежнему убеждены, что есть дипломатический путь, переговорное решение этого вопроса", - заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Bloomberg Television.

Он отметил, что рассматривает запуск ракет как элемент переговорной тактики Северной Кореи. По его мнению, это событие, вряд ли, заставит президента США Дональда Трампа отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном.

"Все пытаются подготовиться к переговорам и создать рычаги давления и создать риск для другой стороны", - сказал глава госдепа.

Помпео также заявил, что не обеспокоен задержкой переговоров на рабочем уровне между представителями США и КНДР, которые должны были начаться в середине июля.

По его мнению, обе стороны должны провести достаточно обсуждений до того, как встретятся и проведут "продуктивный диалог".

"Президент Трамп был невероятно последователен здесь: мы хотим, чтобы дипломатия работала. Если это займет еще две или четыре недели, так тому и быть", - сказал госсекретарь США.

30 июня Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи.

Во время нее два лидера договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне, которые застопорились после краха их второго саммита во Вьетнаме в феврале.

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Тэги: США, КНДР, ПОМПЕО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]