Моряки задержанного в четверг на Украине российского танкера прибыли в Москву

Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщали в СБУ.

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

"Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.