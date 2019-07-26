Моряки задержанного в четверг на Украине российского танкера прибыли в Москву

Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".
Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который, по версии СБУ, блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit", сообщали в СБУ.
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.
"Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям", - сообщили в пресс-центре СБУ.
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