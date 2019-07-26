Помпео подтвердил, что США намерены выйти из ДРСМД 2 августа

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа.
"Верно", - ответил Помпео на вопрос, планирует ли США все еще покинуть ДРСМД 2 августа.
"Жаль, что россияне решили нарушить ДРСМД", - добавил он.
По его словам, нынешняя администрация решила не повторять ошибку прошлой и не оставаться в договоре, условия которого "выполняет только одна сторона".
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.
Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.
Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.
3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
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