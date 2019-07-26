США предложили Европе, Японии, Южной Корее и Австралии участвовать в коалиции в Ормузском проливе - Помпео

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США обсуждали участие в коалиции по сопровождению судов в Ормузском проливе с рядом стран Европы, а также Японией, Южной Кореей и Австралией.

"Мы находимся на начальном этапе развития нашей инициативы по обеспечению безопасности на море. Мы будем ее частью вместе с рядом стран со всего мира. (...) Мы спрашивали британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев - я уверен, что пропустил несколько", - сказал Помпео в интервью Fox News.

По его словам, каждая страна, заинтересованная в безопасности Ормузского пролива, должна участвовать в защите "не только своих собственных интересов, но и основ свободных и открытых водных путей".

Отвечая на вопрос журналиста о том, как США отреагируют, если Иран нападет на судно под американским флагом, Помпео заявил: "Президент Трамп недвусмысленно дал понять: когда жизнь американцев находится под угрозой, Соединенные Штаты будут защищать себя везде, где этот риск имеет место".

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.