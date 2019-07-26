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Дальнее зарубежье 26.07.2019 09:33

США предложили Европе, Японии, Южной Корее и Австралии участвовать в коалиции в Ормузском проливе - Помпео

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США обсуждали участие в коалиции по сопровождению судов в Ормузском проливе с рядом стран Европы, а также Японией, Южной Кореей и Австралией.

"Мы находимся на начальном этапе развития нашей инициативы по обеспечению безопасности на море. Мы будем ее частью вместе с рядом стран со всего мира. (...) Мы спрашивали британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев - я уверен, что пропустил несколько", - сказал Помпео в интервью Fox News.

По его словам, каждая страна, заинтересованная в безопасности Ормузского пролива, должна участвовать в защите "не только своих собственных интересов, но и основ свободных и открытых водных путей".

Отвечая на вопрос журналиста о том, как США отреагируют, если Иран нападет на судно под американским флагом, Помпео заявил: "Президент Трамп недвусмысленно дал понять: когда жизнь американцев находится под угрозой, Соединенные Штаты будут защищать себя везде, где этот риск имеет место".

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива.

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

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Тэги: США, ИРАН, СУДОХОДСТВО, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]