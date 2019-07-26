Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили в пятницу по телефону запуски КНДР баллистических ракет малой дальности, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
"В ходе переговоров министр иностранных дел Кан Ген Хва и ее японский коллега Таро Коно разделили мнение о том, что тесное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией имеет решающее значение в реагировании на ракетные пуски Северной Кореи и содействии продолжающимся мирным усилиям с Пхеньяном", - говорится в пресс-релизе министерства.
Кроме того, в ходе телефонного разговора Кан Ген Хва призвала Японию немедленно отменить недавние ограничения на экспорт в Южную Корею трех высокотехнологичных материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев.
Глава МИД Южной Кореи потребовала от Токио не предпринимать шагов по дальнейшему обострению напряженности между двумя соседями, включая возможное исключение Южной Кореи из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий.
"Оба министра разделили понимание того, что диалог и общение по дипломатическим каналам должны продолжаться, особенно в периоды трудностей в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении министерства.
"Они договорились использовать различные возможности, такие как многосторонние форумы для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил МИД.
Отмечается, что и Кан Ген Хва, и Таро Коно намерены принять участие в серии многосторонних переговоров в рамках регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности, который состоится в Таиланде на следующей неделе.
Пока не было объявлено о том, будут ли они проводить двусторонние встречи.
В четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.
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