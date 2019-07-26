Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2019 09:55

Сеул и Токио обсудили испытание Северной Кореей ракет "нового типа"

Главы МИД Южной Кореи и Японии обсудили в пятницу по телефону запуски КНДР баллистических ракет малой дальности, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

"В ходе переговоров министр иностранных дел Кан Ген Хва и ее японский коллега Таро Коно разделили мнение о том, что тесное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией имеет решающее значение в реагировании на ракетные пуски Северной Кореи и содействии продолжающимся мирным усилиям с Пхеньяном", - говорится в пресс-релизе министерства.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Кан Ген Хва призвала Японию немедленно отменить недавние ограничения на экспорт в Южную Корею трех высокотехнологичных материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев.

Глава МИД Южной Кореи потребовала от Токио не предпринимать шагов по дальнейшему обострению напряженности между двумя соседями, включая возможное исключение Южной Кореи из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий.

"Оба министра разделили понимание того, что диалог и общение по дипломатическим каналам должны продолжаться, особенно в периоды трудностей в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении министерства.

"Они договорились использовать различные возможности, такие как многосторонние форумы для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - заявил МИД.

Отмечается, что и Кан Ген Хва, и Таро Коно намерены принять участие в серии многосторонних переговоров в рамках регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по безопасности, который состоится в Таиланде на следующей неделе.

Пока не было объявлено о том, будут ли они проводить двусторонние встречи.

В четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТЫ


Похожие новости


Мун Чжэ Ин поблагодарил отрекающегося от престола Акихито за вклад в развитие двусторонних отношений Глава МИД Южной Кореи обсудит КНДР с коллегами из Японии и США Госсекретарь США переговорил с главами МИД Японии и Южной Кореи после саммита в Сингапуре Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией Япония выразила Сеулу протест из-за десерта, украшенного изображением спорных островов Президент Южной Кореи призывает Японию к честному взгляду на историю

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]