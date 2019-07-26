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Дальнее зарубежье 26.07.2019 10:26

Военные Южной Кореи увидели сходство запущенных КНДР ракет с российскими "Искандерами"

Ракеты малой дальности, которые Северная Корея испытала в четверг, были новым типом баллистических ракет, подобных российским "Искандерам", сообщает "Ренхап" со ссылкой на Минобороны страны.

По данным военных, ракеты, испытанные Пхеньяном, схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер".

Представитель Объединенного комитета начальников штабов уточнил, что, согласно обновленным сведениям, основанным "на анализе, проведенном совместно южнокорейскими и американскими разведывательными органами" в четверг Северная Корея выпустила две ракеты, каждая из которых пролетела около 600 км.

Первоначально предполагалось, что одна ракета пролетела 430 км, а вторая - 690 км.

Южнокорейские военные считают, что новые ракеты похожи на те, что были запущены в мае этого года.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов, эти запуски "кажутся направленными на тестирование нового оружия".

Ранее ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын 25 июля лично руководил запуском тактического управляемого оружия нового типа.

Пхеньян впервые продемонстрировал свою версию "Искандера" во время военного парада в феврале 2018 года, но не испытывал его до мая.

Ранее сообщалось, что с восточного побережья Северной Кореи в четверг были проведены пуски двух ракет.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Север "выпустил один неопознанный снаряд в 5:34 (23:34 по мск), а другой в 5:57 (23:57 по мск) из районов города Вонсана в Восточное море (Японское море - ИФ), и они пролетели около 430 километров".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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