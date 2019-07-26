Трамп заявил о хороших отношениях с северокорейским лидером, но не исключил, что это может измениться

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в четверг не проводили ядерных испытаний и в отношениях с Пхеньяном у него все хорошо.

"Они не проводили ядерных испытаний. Они, действительно, не испытывали ракеты, кроме, ракет малой дальности, вы знаете, испытания, которые проводят многие", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Между тем, президент США предупредил Север от дальнейших провокаций.

"Я думаю, что с Северной Кореей у нас все очень хорошо. Но это не значит, что так будет продолжаться", - сказал он в интервью.

"Мы посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.

В четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.

В последний раз Северная Корея проводила подобные запуски в начале мая.

Нынешние испытания последовали за неожиданной встречей Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе 30 июня, в ходе которой они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.