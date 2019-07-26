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Дальнее зарубежье 26.07.2019 08:48

Трамп заявил о хороших отношениях с северокорейским лидером, но не исключил, что это может измениться

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в четверг не проводили ядерных испытаний и в отношениях с Пхеньяном у него все хорошо.

"Они не проводили ядерных испытаний. Они, действительно, не испытывали ракеты, кроме, ракет малой дальности, вы знаете, испытания, которые проводят многие", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Между тем, президент США предупредил Север от дальнейших провокаций.

"Я думаю, что с Северной Кореей у нас все очень хорошо. Но это не значит, что так будет продолжаться", - сказал он в интервью.

"Мы посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.

В четверг Северная Корея испытала баллистические ракеты малой дальности "нового типа". По данным южнокорейских военных, они были выпущены из района города Вонсан в сторону Японского моря и пролетели около 600 км на высоте 50 км.

В последний раз Северная Корея проводила подобные запуски в начале мая.

Нынешние испытания последовали за неожиданной встречей Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе 30 июня, в ходе которой они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.

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Тэги: США, КНДР, ТРАМП, ЗАПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]