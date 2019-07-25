Франция вложит дополнительно 700 млн евро в космическую составляющую вооруженных сил

Париж инвестирует до 2025 года дополнительно 700 млн евро в создаваемые космические силы, чтобы усилить средства наблюдения и обеспечить оборонные возможности в космическом пространстве, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"На время действия нынешнего закона о военном планировании на 2019-2025 годы это усилие составит дополнительные 700 млн евро вдобавок к уже предусмотренным 3,6 млрд евро на полное обновление наших спутниковых возможностей", - приводит в четверг газета "Фигаро" слова министра из выступления на базе ВВС на юго-востоке Франции о новой французской оборонной космической доктрине.
При этом министр напомнила об объявленном в середине июля президентом Эмманюэлем Макроном создании "крупного космического командования" в составе ВВС, которые со временем станут "военно-воздушными и космическими силами".
Планируется разместить это новое командование в Тулузе, являющейся аэрокосмическим сердцем Франции.
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