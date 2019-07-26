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Финансы 26.07.2019 08:58

Грузинский лари побил очередной исторический антирекорд к американскому доллару

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает бить антирекорды: спустя две недели после того, как лари упал до очередного исторического минимума - 2,9096 лари/$1, в четверг Национальный банк страны зафиксировал новый антирекорд, установив его курс на 26 июля на уровне 2,9171 лари/$1.

За последний день лари обесценился еще 0,3%, а с начала года - на 8,4%, и его курс уже на 9% ниже заложенного в бюджет Грузии показателя на 2019 год (2,66 лари/$1), что прямо отражается на росте потребительских цен и, прежде всего, на импортируемую в страну продукцию.

Между тем, власти продолжают сохранять спокойствие, называя при этом разные причины колебания курса лари в условиях действующего в стране плавающего курса.

В связи с нынешним антирекордом лари ни Нацбанк, ни Минфин, ни Минэкономразвития Грузии пока не делали официальных комментариев. Эксперты же делают тревожные прогнозы по дальнейшему обесцениванию национальной валюты.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс лари составлял 2,6727 лари/$1.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВАЛЮТА, КУРС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]