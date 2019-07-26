Грузинский лари побил очередной исторический антирекорд к американскому доллару

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США продолжает бить антирекорды: спустя две недели после того, как лари упал до очередного исторического минимума - 2,9096 лари/$1, в четверг Национальный банк страны зафиксировал новый антирекорд, установив его курс на 26 июля на уровне 2,9171 лари/$1.
За последний день лари обесценился еще 0,3%, а с начала года - на 8,4%, и его курс уже на 9% ниже заложенного в бюджет Грузии показателя на 2019 год (2,66 лари/$1), что прямо отражается на росте потребительских цен и, прежде всего, на импортируемую в страну продукцию.
Между тем, власти продолжают сохранять спокойствие, называя при этом разные причины колебания курса лари в условиях действующего в стране плавающего курса.
В связи с нынешним антирекордом лари ни Нацбанк, ни Минфин, ни Минэкономразвития Грузии пока не делали официальных комментариев. Эксперты же делают тревожные прогнозы по дальнейшему обесцениванию национальной валюты.
Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс лари составлял 2,6727 лари/$1.
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