Новый президент Казахстана сохраняет преемственность экономической политики - Fitch

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен сохранить основные приоритеты экономической политики своего предшественника, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Основными приоритетами остаются структурные реформы и увеличение социальных расходов.

"Мы ожидали преемственности политики после внушительной победы Токаева на президентских выборах в июне, - отмечается в сообщении агентства. - Назарбаев сохранит существенное влияние в качестве главы Совета безопасности и председателя партии "Нур Отан".

Целью бюджетной политики Казахстана по-прежнему являются снижение ненефтяного дефицита и близкий к сбалансированному бюджет к 2021 году, констатируют в Fitch.

"Государственный долг является низким, и благоприятные цены на нефть помогут сдерживать влияние на бюджет более высоких государственных расходов. Рост цен на нефть и нефтедобычи способствовал повышению бюджетных поступлений в 2018 году, что помогло сократить дефицит консолидированного общегосударственного бюджета оценочно до 0,6% ВВП по сравнению с 6,4% в 2017 году, когда поддержка банковского сектора обусловила увеличение государственных расходов", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам агентства, дефицит неконсолидированного бюджета центрального правительства увеличится до 2,1% ВВП (относительно оценочных 1,4% в 2018 году).

"Токаев, возможно, будет стремиться укрепить свою популярность за счет дальнейшего увеличения социальных и инвестиционных расходов", - предполагает Fitch, отметив, что после выборов президент поручил премьер-министру разработать новые меры по повышению занятости.

"Токаев также объявил об облегчении долгового бремени для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявив агентству Bloomberg 26 июня, что данная инициатива затронет 3 млн граждан, или 16% населения страны. Соответствующие расходы составят около 105 млрд тенге ($274 млн, или 0,17% ВВП). В том же интервью Токаев отметил, что государство больше не должно предоставлять финансовую помощь для спасения частных казахстанских банков", - говорится в сообщении.

Программа по облегчению долгового бремени будет финансироваться за счет недавних целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан (НФРК) в бюджет на сумму 370 млрд тенге, напоминают в Fitch.

"Правительство в апреле 2019 года увеличило годовые гарантированные трансферты НФРК на 2019-2021 годы до 2,7 трлн тенге. Среднесрочной бюджетной целью является сокращение трансфертов до 2 трлн тенге к 2020 году по сравнению с 2,6 трлн тенге в 2018 году", - поясняют эксперты.

Вместе с тем, банкам среднего уровня может понадобиться внешняя поддержка.

"Расчистка казахстанского банковского сектора продолжилась в 2019 году, и государственный Фонд проблемных кредитов приобрел проблемные активы еще на 604 млрд тенге у Цеснабанка (First Heartland Jysan Bank - ИФ) за счет поступлений от облигаций, на которые подписался центральный банк страны. С учетом уровней плохих кредитов (главным образом кредиты компаниям, унаследованные с предыдущих периодов) на конец 2018 года, мы полагаем, что некоторым банкам среднего размера могут потребоваться новые взносы капитала или другие формы внешней поддержки (например, продажи кредитов Фонду проблемных кредитов), чтобы покрыть потенциальные дополнительные убытки от обесценения кредитов", - отмечают аналитики агентства.

Операции за рамками государственного баланса могут быть вновь использованы для финансирования дальнейшей государственной поддержки банков, если она потребуется, после проведения оценки качества активов, которая должна завершиться к концу 2019 года.

"Мы ожидаем, что новый президент продолжит проводимые меры по улучшению делового климата и институциональной среды для формирования проводимой политики, поддержке сельского хозяйства и цифровой экономики, а также ускорению приватизации. В то же время экономическая диверсификация будет медленной, поскольку ненефтяной рост, по нашему мнению, сдерживается низким ростом производительности и предложения рабочей силы", - заключает агентство.

Суверенный рейтинг Казахстана ("BBB" со "стабильным" прогнозом) учитывает, с одной стороны, сильный государственный и внешний балансы и, с другой стороны, высокую зависимость от сырьевого сектора, слабый банковский сектор, слабое качество управления в сравнении с сопоставимыми эмитентами и высокую инфляцию, отмечает Fitch.

Официальный курс на 25 июля - 384,2 тенге/$1.