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Дальнее зарубежье 26.07.2019 10:57

США продолжат сотрудничество с Саудовской Аравией в борьбе с Ираном - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут продолжать сотрудничество с Эр-Риядом, несмотря на недовольство Конгресса США.

"Исламская Республика Иран представляет собой реальную угрозу, и саудовцы являются партнерами в борьбе с ними. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сотрудничать с ними (с саудовцами - ИФ)", - сказал Помпео в интервью Fox News.

По его мнению, решение президента США Дональда Трампа наложить вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии, говорит о том, что администрация "поддерживает" Эр-Рияд и что королевство - "хороший союзник в обеспечении безопасности американцев".

"Но что касается Джамаля Хашкаджи, то эта администрация приняла меры. Мы ответили десятком с лишним санкций, визовых ограничений. Мы приняли серьезные меры. Мы обещали, что по мере продолжения расследования, мы будем принимать меры везде, где найдем виновных", - заявил госсекретарь США.

В среду президент США наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ИРАН, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]