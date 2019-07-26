США продолжат сотрудничество с Саудовской Аравией в борьбе с Ираном - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут продолжать сотрудничество с Эр-Риядом, несмотря на недовольство Конгресса США.
"Исламская Республика Иран представляет собой реальную угрозу, и саудовцы являются партнерами в борьбе с ними. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сотрудничать с ними (с саудовцами - ИФ)", - сказал Помпео в интервью Fox News.
По его мнению, решение президента США Дональда Трампа наложить вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии, говорит о том, что администрация "поддерживает" Эр-Рияд и что королевство - "хороший союзник в обеспечении безопасности американцев".
"Но что касается Джамаля Хашкаджи, то эта администрация приняла меры. Мы ответили десятком с лишним санкций, визовых ограничений. Мы приняли серьезные меры. Мы обещали, что по мере продолжения расследования, мы будем принимать меры везде, где найдем виновных", - заявил госсекретарь США.
В среду президент США наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажи оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
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