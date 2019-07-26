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ТЭК 26.07.2019 11:10

Газпром продает квазиказначейские акции по 200,5 руб. за штуку

Цена размещения акций "Газпрома" с баланса его дочерних компаний на Московской бирже определена в 200,5 рубля за штуку, сообщил эмитент.

В среду, накануне объявления о сделке, акции "Газпрома" закрылись на отметке 212 руб. По отношению к ней дисконт цены размещения - около 5,4%.

Таким образом, выручка от размещения составит 139 млрд рублей.

Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz размещают 694 млн акций, что равно 2,93% капитала ПАО "Газпром".

В четверг в ходе сбора заявок было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб.

Утром в четверг "Газпром" неожиданно объявил, что продаст на Московской бирже акции. Организатор размещения столь огромной сделки всего один - Газпромбанк. За день до объявления акции "Газпрома" снижались, но после объявления странным образом пошли вверх - вразрез с привычным поведением акций при появлении на рынке дополнительного предложения, порождая сомнения в рыночной природе сделки.

Размещение последовало менее чем через неделю после публикации "Нафтогазом Украины" информации об отклонении Апелляционным судом Амстердама жалобы "Газпрома" относительно юрисдикции суда по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов (тем самым подтвердив свои полномочия).

Месяц назад на годовом собрании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер впервые дал содержательный ответ о перспективах распоряжения накопленным на балансе группы пакетом акций компании (6,64%). В "Газпроме" отмечают, что рост котировок превысил историческую стоимость покупки этих акций, и теперь компания может задуматься об их продаже.

"По-видимому, в текущий период времени этот вопрос наиболее актуален по сравнению с тем, когда мы этого вопроса касались раньше. И причина, конечно же, заключается в том, что сегодня "Газпром" - лидер российского фондового рынка. Этот вопрос сейчас находится в таком конкретном изучении, проводится анализ. Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций "Газпрома", - заявил Миллер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, АКЦИИ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]