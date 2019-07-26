Газпром продает квазиказначейские акции по 200,5 руб. за штуку

Цена размещения акций "Газпрома" с баланса его дочерних компаний на Московской бирже определена в 200,5 рубля за штуку, сообщил эмитент.
В среду, накануне объявления о сделке, акции "Газпрома" закрылись на отметке 212 руб. По отношению к ней дисконт цены размещения - около 5,4%.
Таким образом, выручка от размещения составит 139 млрд рублей.
Gazprom Gerosgaz Holdings и Rosingaz размещают 694 млн акций, что равно 2,93% капитала ПАО "Газпром".
В четверг в ходе сбора заявок было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб.
Утром в четверг "Газпром" неожиданно объявил, что продаст на Московской бирже акции. Организатор размещения столь огромной сделки всего один - Газпромбанк. За день до объявления акции "Газпрома" снижались, но после объявления странным образом пошли вверх - вразрез с привычным поведением акций при появлении на рынке дополнительного предложения, порождая сомнения в рыночной природе сделки.
Размещение последовало менее чем через неделю после публикации "Нафтогазом Украины" информации об отклонении Апелляционным судом Амстердама жалобы "Газпрома" относительно юрисдикции суда по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов (тем самым подтвердив свои полномочия).
Месяц назад на годовом собрании председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер впервые дал содержательный ответ о перспективах распоряжения накопленным на балансе группы пакетом акций компании (6,64%). В "Газпроме" отмечают, что рост котировок превысил историческую стоимость покупки этих акций, и теперь компания может задуматься об их продаже.
"По-видимому, в текущий период времени этот вопрос наиболее актуален по сравнению с тем, когда мы этого вопроса касались раньше. И причина, конечно же, заключается в том, что сегодня "Газпром" - лидер российского фондового рынка. Этот вопрос сейчас находится в таком конкретном изучении, проводится анализ. Рассматриваются различные рыночные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций "Газпрома", - заявил Миллер.
Азербайджан приостановил учебные полеты военной авиации до выяснения причин крушения МиГ-29 над Каспием - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев утвердил Протокол к Рамочной Конвенции «По защите морской среды Каспийского моря»
Свод Собора Парижской Богоматери может обрушиться из-за жары - СМИ
Москвичи дождались самого теплого дня в июле
Нефтчи стал первым в Азербайджане, обыгравшим российский клуб в еврокубках
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
Эрдоган заявляет, что по-прежнему намерен поставить С-400 на вооружение в апреле 2020 года
Президенты Киргизии и Таджикистана заявили о необходимости мира на границе
ЦИК Украины обработал все протоколы: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell стремительно расширяет зону покрытия сети
Не оставайся без интернета во время дачного сезона с "Nar Wi-Fi"!
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору