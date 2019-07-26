Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 26 июля ЦБА определил 1,8951 манат/1EUR (25 июля - 1,8929 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 июля сохранил 0,0269 манат/1RUB.
А. Мамедов
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