Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8951 RUR   0.0269 GBR   2.1161 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.02 0.14 Brent 63.39 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.07.2019 11:29

"Атлантический совет" "разочарован" попаданием в перечень нежелательных в РФ организаций

"Атлантический совет" изучает последствия признания в РФ нежелательной организацией, сообщили "Интерфаксу" в американском аналитическом центре.

"Мы видели сообщения о том, что Генеральная прокуратура РФ включила "Атлантический совет" в список "нежелательных организаций", что означает, что наша деятельность признана угрозой национальной безопасности России. Российские власти нас не уведомили, ни формально, ни неформально, об этом решении", - говорится в заявлении президента "Атлантического совета" Фредерика Кемпа, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Мы разочарованы этим решением российских властей и изучаем его последствия", - сказал Кемп, отметив, что совет гордится давней традицией работы с россиянами и по российской тематике.

Генпрокуратура России накануне признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет").

По оценке Генпрокуратуры, "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В надзорном ведомстве подчеркнули, что информация о принятом решении уже направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Согласно открытым источникам, "Атлантический совет" является аналитическим центром, основанным в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Председателем организации до 2018 года являлся нынешний посол США в России Джон Хантсман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НПО, РОССИЯ, РЕЕСТР


Похожие новости


РФ предупредила США, что не допустит американского финансирования российских НПО - Лавров Глава представительства NDI в Азербайджане должен доказать, что его деятельность была абсолютно прозрачной и законной, заявляют в Баку Госдеп изучит вопрос о деятельности представительства Национального института демократии в Азербайджане США требуют от Дамаска освободить сотрудников Сирийского центра СМИ и свободы слова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]