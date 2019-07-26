"Атлантический совет" "разочарован" попаданием в перечень нежелательных в РФ организаций

"Атлантический совет" изучает последствия признания в РФ нежелательной организацией, сообщили "Интерфаксу" в американском аналитическом центре.

"Мы видели сообщения о том, что Генеральная прокуратура РФ включила "Атлантический совет" в список "нежелательных организаций", что означает, что наша деятельность признана угрозой национальной безопасности России. Российские власти нас не уведомили, ни формально, ни неформально, об этом решении", - говорится в заявлении президента "Атлантического совета" Фредерика Кемпа, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Мы разочарованы этим решением российских властей и изучаем его последствия", - сказал Кемп, отметив, что совет гордится давней традицией работы с россиянами и по российской тематике.

Генпрокуратура России накануне признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Atlantic Council of the United States ("Атлантический совет").

По оценке Генпрокуратуры, "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

В надзорном ведомстве подчеркнули, что информация о принятом решении уже направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Согласно открытым источникам, "Атлантический совет" является аналитическим центром, основанным в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Председателем организации до 2018 года являлся нынешний посол США в России Джон Хантсман.