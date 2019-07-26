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ТЭК 26.07.2019 09:37

Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в плюсе, Brent у $63,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают ростом эту неделю на данных о падении запасов нефти в США и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 подорожали на $0,07 (0,11%) - до $63,46 за баррель. На торгах в четверг их цена увеличилась на $0,21 (0,33%) и составляла на закрытие $63,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,2 (0,36%) - до $56,22 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,14 (0,25%), до $56,02 за баррель.

С начала недели Brent подорожала примерно на 1,6%, WTI - на 1%.

На этой неделе важнейшей новостью для рынка стало сокращение товарных запасов нефти в Штатах за минувшую неделю на 10,84 млн баррелей. Недельное снижение оказалось почти в три раза сильнее прогнозов экспертов и стало шестым подряд, чего не наблюдалось с января 2018 года.

Кроме того, из доклада Минэнерго США стало известно, что добыча нефти в стране сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки. Во многом это вызвано приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Барри".

Также инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В пятницу телеканал CNN сообщил, что Иран испытал баллистическую ракету средней дальности на фоне растущей напряженности в регионе. По словам источника, ракета была выпущена в ночь на 25 июля и пролетела около 1 тыс. километров.

Собеседник телеканала отметил, что ракета не представляла угрозы для судоходства или американских баз. Американская разведка считает, что Иран запустил Shabaab-3 в рамках повышения дальности и точности пусков.

На прошлой неделе власти Ирана задержали нефтетанкер, следовавший под британским флагом, а до этого власти Гибралтара (заморской территории Великобритании - ИФ) задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания прогресса на американо-китайских торговых переговорах. На следующей неделе американская делегация, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, отправится в Шанхай для возобновления переговоров по торговому соглашению между странами.

"Прогресс в затянувшихся переговорах может повысить оптимизм участников рынка, - полагает старший стратег JTD Energy Services Джон Дрискол. - Сохраняющаяся слабость котировок и их нежелание реагировать на геополитические риски не вполне понятны".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]