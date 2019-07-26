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СНГ 26.07.2019 11:46

Украинские военные жалуются на сеансы подсветки своих катеров в Азовском море российскими кораблями береговой охраны

Пресс-центр штаба украинской Операции Объединенных сил (ООС) сообщил о необычном воздействии на украинские катера морской охраны якобы со стороны российских кораблей береговой охраны.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", - сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Украинские военные отметили, что сеансы освещения продолжаются по несколько минут.

"Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала", - сказано в сообщении.

О данном факте информированы территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

др

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Тэги: УКРАИНА, АЗОВ, КАТЕРА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]