ЦБ РФ отозвал лицензию у РАМ банка, участника системы страхования вкладов

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 26 июля.

"Банк России принял такое решение (. . .) руководствуясь тем, что РАМ банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 20%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ.

Там же указано, что РАМ банк заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России.

"Кредитный портфель РАМ банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения", - сообщает Центробанк.

Инспекционная проверка также выявила низкое качество значительной части предоставленных РАМ банком кредитов.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РАМ банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В РАМ банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником Системы страхования вкладов.

По величине активов кредитная организация занимала 296 место в банковской системе России.

РАМ банк по итогам первого квартала 2019 года занимает 285-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".