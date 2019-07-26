Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном регионе РФ - Томской области

Управление Россельхознадзора по Томской области обеспокоено поступающими обращениями пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов о массовой гибели пчел, говорится в обращении врио руководителя управления Вадима Чиркина, опубликованном на сайте ведомства.

"Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней", - сказал Чиркин.

При этом он отметил, что действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов на территории РФ, в настоящее время нет. "Ранее, до 2011 года, Россельхознадзор обладал такими полномочиями", - напомнил он.

По словам врио руководителя управления Россельхознадзора, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. "Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами", - сказал Чиркин.

"В то же время однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам - например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов", - заметил глава томского управления Россельхознадзора.

Он рекомендовал пасечникам в случае гибели пчел обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы по месту жительства, которые отберут необходимый материал для исследования.

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По данным Российского национального союза пчеловодов, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России.

Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов оценивал ущерб от гибели пчел в 1 трлн рублей. Эта сумма высчитана из данных по энтомофильным сельхозкультурам (культуры, которые опыляются пчелами). "Мы обсчитали их стоимость, и по итогам оказалось, что при уничтожении хотя бы 30% пчёл мы теряем порядка 0,5 трлн рублей, а если гибель, как сейчас, составляет 60%, то мы теряем триллион рублей", - говорил он.

Возможной причиной массовой гибели пчел называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. "Анализ ситуации показывает, что из года в год наблюдается массовая гибель пчел. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", - говорила ранее представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. "Такая беспрецедентная ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, - пояснила она. - Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляет только Роспотребнадзор - тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках".