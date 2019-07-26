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Финансы 26.07.2019 10:46

Страховщики в Азербайджане в I квартале заключили свыше 565 тыс. договоров

Страховщики в Азербайджане в первом квартале 2019 года заключили 565,008 тыс. страховых договоров, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Большая часть страховых договоров заключена по обязательным видам страхования, на долю которых пришлось 59% общего портфеля или 333,252 тыс. контрактов. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 17,2%.

При этом наибольшее число договоров по обязательным видам страхования заключено по ОСАГО – 295,535 тыс.

Число договоров по добровольным видам страхования сократилось в отчетный период на 18,3% - до 231,756 тыс. При этом по страхованию жизни заключено 129,163 тыс. договоров (спад на 27,3%), по страхованию иному, чем жизнь – 102,593 тыс. контрактов (спад на 3,1%). Больше всего заключено договоров на страхование имущества – 25,126 тыс.

Суммарные премии страховщиков и перестраховщиков в Азербайджане по итогам первого квартала составили 238 млн 291,8 тыс. манатов, что на 6,1% больше показателя января-марта 2018 года.

Премии по добровольным видам страхования за отчетный период составили 133,274 млн манатов (спад на 17,9%). При этом по страхованию жизни премии составили 38 млн 568,1 тыс. манатов (спад на 40,2%), по страхованию иному, чем жизнь - 94 млн 705,4 тыс. манатов (спад на 3,2%).

По обязательным видам страхования премии в отчетный период составили 105 млн 18,3 тыс. манатов (рост на 68,9%).

За отчетный период суммарные премии страховщиков и перестраховщиков по договорам с физическими лицами выросли на 5,9% - до 41,711 млн манатов или 17,5% от общего числа премий.

Премии по добровольным видам страхования и перестрахования физлиц составили 20,448 млн манатов (спад на 8,3% - ИФ). При этом по страхованию и перестрахованию жизни физлиц премии составили 11,459 млн манатов (спад на 31,4%), по страхованию иное, чем жизнь – 8,989 млн манатов (рост на 60,6%).

По обязательным видам страхования и перестрахования премии по договорам с физлицами в первом квартале составили 21,264 млн манатов (рост на 24,4%).

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ДОГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]